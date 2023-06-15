Угрожая ножом, потребовал у жены свою зарплату

Строитель отдал своей супруге зарплатную карту, а потом об этом очень пожалел. Теперь мужчина находится под следствием за то, что угрожал жене убийством.

Установлено, что 37-летний местный строитель самостоятельно передал своей 32-летней супруге зарплатную карту. Потом он в очередной раз потребовал у неё деньги на собственные развлечения, но получил решительный отказ. Супруги стали скандалить. Во время ссоры мужчина схватил кухонный нож и пригрозил жене убийством. Испугавшись за свою безопасность, женщина обратилась в полицию, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

На вызов потерпевшей приехал участковый. Нож он изъял, а мужчину задержал. В отношении строителя возбуждено уголовное дело по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью».

Ему грозит до двух лет лишения свободы.