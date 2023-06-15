Скажи нет энтеровирусной инфекции

С началом лета и пляжного сезона растет количество заболеваний от кишечных инфекций. Как уберечь себя и своих близких от энтеровируса и менингита?

За последнее десятилетие в Российской Федерации отмечается тенденция к росту заболеваемости энтеровирусной инфекцией (ЭВИ). Подъемы наблюдались в 2013, 2017, 2019 годах.

В 2020 году распространение кишечной инфекции значительно замедлилось в связи с противоэпидемическими мерами, проводимыми в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции: снижением миграционных потоков, разобщением организованных коллективов. Хотя после снятия ограничений снова был отмечен рост заболеваемости.

Так, уже в 2021 году отмечался рост болезней от энтеровирусной инфекции в 5,2 раза, в сравнении с 2020 годом (более 6000 случаев против 1200 в 2020 году), в 2022 году был зафиксирован рост заболеваемости порядка 11000 случаев.

По данным Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю, аналогичная тенденция наблюдалась и на полуострове. В 2022 году в Крыму было зарегистрировано 30 случаев заболевания энтеровирусной инфекцией, что выше в 2,5 раза периода 2021 года, и в 15,8 раз – 2020 года.

Высокая заболеваемость энтеровирусной инфекцией с превышением среднего многолетнего уровня в 1,9 раза (10,11) регистрировалась по Севастополю в 2022 году и составила 19,6 на 100 тысяч населения, в 2019 году — 29 на 100 т. н. Не регистрировались случаи в 2020 году, в 2021 году – 0,22 на 100.т. н.

Сезонная болезнь

За четыре месяца текущего года случаи энтеровирусной инфекции на территории полуострова не регистрировались, что подтверждает ее сезонность.

Максимальная заболеваемость фиксируется в августе-сентябре. Данная инфекция опасна высокой контагиозностью и быстрым распространением.

Кишечная инфекция характеризуется лихорадкой и многообразием клинических проявлений. Чаще поражаются желудочно-кишечный тракт, центральная нервная система, характерны кожные проявления и поражение других органов. Наиболее тяжелыми формами энтеровирусной инфекции являются энтеровирусный менингит и энцефалит. Заболевание начинается остро, с подъема температуры тела до 39-40 градусов. Появляется сильная головная боль, головокружение, рвота, иногда боли в животе, спине, судорожный синдром. Часто выражены катаральные проявления со стороны ротоглотки, верхних дыхательных путей.

Инкубационный период при энтеровирусной инфекции составляет от одного до 10 дней.

Источником инфекции является больной человек, а также инфекция передается через зараженную воду и пищевые продукты, при пользовании предметами, загрязненными выделениями больного, а также воздушно-капельным путем при кашле и чихании.

Возбудители заболевания устойчивы во внешней среде и длительное время могут сохраняться в сточных водах, бассейнах, открытых водоёмах, предметах обихода, продуктах питания. Вирус довольно быстро погибает при температуре свыше 50 градусах, быстро разрушаются под воздействием хлорсодержащих препаратов, ультрафиолетового облучения, при высушивании, кипячении.

Моем руки с мылом

Во избежание инфицирования необходимо соблюдать элементарные правила личной гигиены: мыть руки с мылом; перед употреблением фруктов, овощей, их необходимо тщательно мыть и ополаскивать кипятком; купаться только в официально разрешенных местах, при купании не заглатывать воду; для питья использовать только кипяченую воду.

Энтеровирусные инфекции — это группа острых инфекционных болезней, вызываемых кишечными вирусами (энтеровирусами), характеризующаяся лихорадкой и многообразными клиническими симптомами.