Севастопольская молодежь выиграла гранты на 20 млн рублей

Среди победителей Всероссийского конкурса молодежных проектов и Фонда президентских грантов есть и севастопольцы. Реализация проектов начнется уже в этом году.

По результатам Всероссийского конкурса молодежных проектов на развитие Севастополя привлечено около 13,5 млн рублей, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Телеграм-канале.

В числе победителей – выездной лагерь-семинар студенческого самоуправления «Энергия достижений», молодежно-научный фестиваль «Научный вызов» и карьерный форум «ТРУД КРУТ».

Кроме того, объявлены результаты конкурса Фонда президентских грантов. Севастопольское региональное отделение «Российские студенческие отряды» с проектом «Моя первая работа — ГШТО» получило 2,4 млн рублей, а проект «Российского Союза Молодежи» Севастополя «Пространство возможностей #ЮгМолодой» – 4,5 млн рублей. Эти деньги будут потрачены на развитие молодежной политики Запорожской области.

Всего в первом сезоне конкурса «Росмолодежь.Гранты» победили 1 456 социально значимых проектов. Они получили грантовую поддержку на общую сумму 800 миллионов рублей. В ТОП-5 регионов по количеству победителей вошли Нижегородская область, Удмуртия, Карелия, Москва и Краснодарский край.

ГШТО – губернаторские школьные трудовые отряды