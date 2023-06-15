Режим повышенной готовности по covid-19 в Севастополе отменен

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев 13 июня подписал указ о признании утратившими силу собственные указы от 17 марта 2020 года и от 14 июля 2022 года.



В соответствии с текстом документа, опубликованного на официальном сайте правительства Севастополя, утратившими силу признаются указы «О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности» и «О внесении изменений в Указ губернатора города Севастополя «О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности».

В соседнем регионе — Республике Крым — ковидные ограничения отменили еще 26 мая.