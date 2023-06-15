Пытался задушить пожилую соседку подушкой

Многократно судимый житель Инкермана предстанет перед судом за покушение на убийство пожилой соседки. Он через балкон проник в ее квартиру и пытался задушить.

«Затаив обиду на соседку, 21-летний преступник проник через балкон в ее квартиру дома по улице Яблочкова, где попытался задушить пенсионерку подушкой и руками. В результате причинения травм женщина потеряла сознание. Молодой человек, полагая, что убил соседку, скрылся. Однако вскоре потерпевшая пришла в сознание», – сообщили в пресс-службе ГУ Следственного комитета РФ по Крыму и Севастополю.

Кроме того, в сентябре и октябре 2022 года злоумышленник совершил серию преступлений в Инкермане, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Так, возле дома по улице Погорелова он напал на прохожего и, угрожая палкой, похитил мобильный телефон. Кроме того, угнал припаркованный у обочины автомобиль «ВАЗ-21074», после чего сотрудники полиции задержали его в поселке Любимовка.

В настоящее время следователем СКР расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру для подписания обвинительного заключения и направления дела в суд.