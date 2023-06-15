Отметили 15-летие установки памятника Екатерине

В честь знаменательной даты в Екатерининском сквере собрались те, кто помнит, как 15 июня далекого теперь 2008 года открывали памятник основательнице Севастополя императрице Екатерине II.

Нынешняя встреча прошла по-семейному, без привлечения официальных руководителей города, немногочисленным составом причастных и сопричастных.

Ровно 15 лет назад на этой небольшой площади была завершена длительная работа по возведению памятника, его создатель севастопольский скульптор Станислав Чиж не дожил до открытия своего творения всего 20 дней.

Потому дата установки памятника почти совпадает с трагической датой кончины этого замечательного севастопольца, народного художника Украины и автора севастопольской летописи.

— Мы не собирались делать никакие официозы, пригласили только тех, кто так или иначе участвовал в создании памятника. Это была не только работа скульптора и архитектора Георгия Григорьянца, но также многих людей. Кто-то содействовал Чижу, изображая Екатерину, кто-то, как тогдашний флотский герольдмейстер Валерий Дорошко, консультировал насчет расположение на высочайшей груди императрицы медалей. А еще были строители, каменщики, которые задолго до открытия огородили часть сквера забором. Тогда еще никто не понимал, что происходит за ним и что же будет на этом месте, — рассказал директор Музейного историко-мемориального комплекса «35-я береговая батарея» Валерий Володин.

Он также напомнил, что за установку памятника в тогдашних властных структурах развернулась настоящая борьба, существующее тогда руководство города в лице главы администрации Сергея Куницына, подобную патриотическую акцию не приветствовало.

Да и вообще, в городе ярко выразилось принципиальное противостояние между Городской государственной администрацией и Севастопольским городским советом, председатель которого Валерий Саратов и его заместитель Петр Кудряшов смогли переломить ситуацию, и в итоге открытие состоялось.

— Ценой тому стало согласие участвовать в открытии памятника гетману Сагайдачному, который устанавливали ВМС ВС Украины. Однако, несмотря на такую договоренность, все произошло иначе, довольно сложно и не с первого раза. Конечно, хотелось открыть памятник 14 июня, в День города, но все произошло на рассвете 15 июня, после ночных бдений взявшихся охранять памятник неравнодушных севастопольцев, — продолжил В.Володин.

Это была по-настоящему драматическая история, с победным концом, о деталях которой сегодня вспоминали собравшиеся у памятника. В их числе — дочери С.Чижа — Александра и Яна.

— Решение об установке памятника, который создал отец, было принято большинством голосов на сессии Горсовета еще в 2005 году, все последующие годы за памятник боролись общественники, депутаты, члены Фонда имени Геннадия Черкашина, городская интеллигенция, моряки-черноморцы, — тогда все сплотились этой идеей и прилагали множество усилий, чтобы памятник был установлен, — поделилась А.Чиж.

Каждому, кто пришел 15 июня 2023 года, было что вспомнить: детали личного и чьего-то участия, буквально поминутную хронологию событий и эмоции, которыми тогда жил город.

Всем нашлось чем поделиться, а известный севастопольский общественный деятель Андрей Соболев даже прочел свои стихи, в которых выразил благодарность императрице, 240 лет назад основавшей Севастополь.