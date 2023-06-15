Названы победители второго сезона фестиваля "Культурный код Севастополя"

В бизнес-центре «Царская пристань» 11 июня подвели итоги художественного проекта, стартовавшего еще в январе: именно тогда начался прием заявок от художников и скульпторов, желающих создать новый арт-объект для города.

Всего организаторы второго сезона фестиваля "Культурный код Севастополя" получили 44 заявки. Из них была выбрана пятёрка финалистов: команды Алексея Комова и Ксении Ланцовой, Москва; Екатерина Шмакова, Москва; Игорь Гладких, Симферополь и Елизавета Бочкарева, Феодосия.

В течение нескольких дней участники фестиваля знакомились с городом, дух которого собирались запечатлеть в своих работах. Они посетили Малахов курган и Херсонес Таврический, побывали в Балаклаве и в крымских горах. В начале июня финалисты приступили к реализации макетов своих арт-объектов в специализированной мастерской.

Определять победителей доверили членам экспертного совета: руководителю проекта «Россия здесь» Любови Солдаткиной, директору Российской государственной художественной галереи Виталию Зотову, директору Института развития города СевГу Алексею Тихонову, художникам Алексею Кислову и Александру Воцмушу, руководителю арт-парка «Таврида.АРТ» Марии-Николь Селивановой.

В результате победителями стали Игорь Гладких с мозаичным арт-объектом «Волна времен» и команда Алексея Комова, создавшая художественный объект «Якорь». Также жюри высоко оценило работы Екатерины Шмаковой («Стальной прибой») и Елизаветы Бочкаревой («СевГУ – море возможностей»), сообщает пресс-служба организатора фестиваля – Центра формирования гражданской культуры.

«Я крайне счастлив и горд за нашу команду «Новая Эллада», за то, что наш труд, арт-объект «Якорь», был оценен по достоинству», – отметил победитель второго сезона проекта Алексей Комов.

«Честно говоря, до середины изготовления макетов я не был уверен в успехе своего проекта. И только потом, после поисков, зарисовок и размышлений, начала выстраиваться идея серии работ, объединенных общей идеей. Сейчас я пока ещё не могу в полной мере осознать масштаб предстоящей работы, но это для меня большой вызов и огромное доверие не только команды «Культурного кода», но и всего Севастополя», – добавил еще один победитель второго сезона конкурса Игорь Гладких.

Проекты победителей и авторов, отмеченных экспертным жюри, будут воплощены в городе в натуральную величину в ближайшее время, в том числе при поддержке Российской галереи искусств и СевГУ.

Фестиваль реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Российской государственной галереи искусств.