Надпись «Севастополю 240 лет» пристроили

Как написал в своем телеграм-канале и.о.заместителя губернатора Севастополя Евгений Горлов, большинство голосующих согласились с предложенным горхозом местом установки букв на газоне между Фиолентовским и Камышовским шоссе. Инсталляцию установили в День основания Севастополя 14 июня.

Интересно, что в надписи, прежде установленной на площади Восставших «Севастополь-239», изменили дату на «240» и добавили слово «лет». Через год, как предполагается, «0» заменят на «1», а слово «лет» придется поменять на «год», еще через год единицу заменят на двойку, а к слову «год» добавят «а».

Ну, словом, процесс пошел!