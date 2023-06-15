На улице Тараса Шевченко многоквартирный дом строить не будут

Вместо многоквартирного дома на улице Т.Шевченко хотят построить общественное пространство, а сам земельный участок – вернуть городу.

Проект такого строительства был вынесен на рассмотрение очередного Градостроительного совета.

Еще раньше статус данного земельного участка меняли, переводя территорию из категории для хранения личного автотранспорта в многоквартирную жилую застройку.

При этом проект дома прошел экспертизу проектной документации и было получено разрешение на строительство со следующими параметрами: площадь застройки – 846,5 кв метров, высота здания– 32.3 метра, этажность — 9, общая площадь здания -7441 кв м, из них площадь квартир — 5170,5 кв м..

Однако потом целевое назначение участка было отменено, что определило правовую коллизию, при которой действующее разрешение на строительство имеется, но отменен проект планировки и проект межевания данной территории, то есть идет несостыковка полученного разрешения с целевым видом земельного участка.

К тому же жители района категорически и неоднократно выступали против строительства жилого дома и просили оставить там парковку автотранспорта. Мнение жителей поддержали также члены Градсовета Вячеслав Горелов, Екатерина Алтабаева, Владимир Немцев.

– Мы получим сейчас взрыв социального напряжения, – высказала свое мнение Е.Алтабаева.

К тому же, по словам председателя Законодательного собрания Севастополя В.Немцева, жителей района не пригласили даже на общественные обсуждения.

По словам и.о.заместителя губернатора Максима Жукалова, вариантов решения данного вопроса два – изъятие участка или его обмен на другой участок. Тем более, что неподалеку находятся три объекта Херсонеса.

Общее мнение свелось к тому, чтобы поискать возможную альтернативу данному земельному участку или пойти в суд, результат чего, по словам, губернатора Михаила Развожаева, едва ли будет конструктивен.

Таким образом, участок решено вернуть городу, с готовностью рассмотреть на Градсовете проект жилого дома на другом земельном участке.