На улице Тараса Шевченко многоквартирный дом строить не будут
Вместо многоквартирного дома на улице Т.Шевченко хотят построить общественное пространство, а сам земельный участок – вернуть городу.
Проект такого строительства был вынесен на рассмотрение очередного Градостроительного совета.
Еще раньше статус данного земельного участка меняли, переводя территорию из категории для хранения личного автотранспорта в многоквартирную жилую застройку.
При этом проект дома прошел экспертизу проектной документации и было получено разрешение на строительство со следующими параметрами: площадь застройки – 846,5 кв метров, высота здания– 32.3 метра, этажность — 9, общая площадь здания -7441 кв м, из них площадь квартир — 5170,5 кв м..
Однако потом целевое назначение участка было отменено, что определило правовую коллизию, при которой действующее разрешение на строительство имеется, но отменен проект планировки и проект межевания данной территории, то есть идет несостыковка полученного разрешения с целевым видом земельного участка.
К тому же жители района категорически и неоднократно выступали против строительства жилого дома и просили оставить там парковку автотранспорта. Мнение жителей поддержали также члены Градсовета Вячеслав Горелов, Екатерина Алтабаева, Владимир Немцев.
– Мы получим сейчас взрыв социального напряжения, – высказала свое мнение Е.Алтабаева.
К тому же, по словам председателя Законодательного собрания Севастополя В.Немцева, жителей района не пригласили даже на общественные обсуждения.
По словам и.о.заместителя губернатора Максима Жукалова, вариантов решения данного вопроса два – изъятие участка или его обмен на другой участок. Тем более, что неподалеку находятся три объекта Херсонеса.
Общее мнение свелось к тому, чтобы поискать возможную альтернативу данному земельному участку или пойти в суд, результат чего, по словам, губернатора Михаила Развожаева, едва ли будет конструктивен.
Таким образом, участок решено вернуть городу, с готовностью рассмотреть на Градсовете проект жилого дома на другом земельном участке.