Космонавты на МКС отследили ситуацию в Сочи после разлива рек

Российские члены экипажа Международной космической станции отследили из космоса ситуацию в Сочи, где в ночь на среду в горной местности Хостинского района из берегов вышли реки Мзымта и Мацеста, передает спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Дмитрий Петелин.

В результате сильных дождей в ночь на среду в горной местности Хостинского района Сочи из берегов вышли реки Мзымта и Мацеста. В связи с этим в Сочи были подтоплены придомовые территории как частных домовладений, так и многоэтажных зданий, а также дороги. Поврежден газопровод, отмечаются локальные нарушения электроснабжения и сбои в работе общественного транспорта. Затоплен канализационный коллектор, повреждены три водовода. Власти временно закрыли пляжи.

Ранее стало известно, что после трагедии на Каховской ГЭС, произошедшей 6 июня, рисков загрязнения прибрежных вод Крыма нет.

«Движение поверхностных вод Черного моря характеризуется циклоническим характером циркуляции, в результате чего поверхностные воды распространяются против часовой стрелки от Днепро-Бугского лимана в сторону побережья Украины, города Одесса, затем последовательно в сторону побережья Румынии, Болгарии, Турции, Грузии, Абхазии. И только в последнюю очередь через несколько месяцев достигают побережья Российской Федерации», — об этом сообщили ученые Севастопольского Морского гидрофизического института.

Согласно карты течений Черного моря можно предположить, что грязевые потоки от вышедших из берегов рек Краснодарского края через какое-то время достигнут побережья Крымского полуострова, но уже в разбавленном виде.