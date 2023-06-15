«К-телеком» вложит в экономику Севастополя почти 4 млрд рублей

Правительство Севастополя и оператор связи ООО «К-телеком» (Win mobile) подписали соглашение на Петербургском международном экономическом форуме о взаимодействии в сфере развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры.

Как сообщает пресс-служба правительства Севастополя, соглашение подписали губернатор Севастополя Михаил Развожаев и генеральный директор ООО «К-телеком» Антон Голиков.

По словам М.Развожаев, благодаря этому соглашению город получит доступ к новейшим технологиям и интернет-сервисам, а также улучшится качество обслуживания связи и доступности к интернету, в том числе в сельских населенных пунктах.

Так, с 2023 по 2025 годы инвестиции оператора в экономику Севастополя составят около 4 млрд рублей.



«Соглашение поспособствует успешному взаимодействию оператора связи и Правительства Севастополя в реализации важных для города проектов, направленных на его экономическое развитие и цифровизацию. Развитие сети подвижной радиотелефонной связи позволит жителям и гостям города пользоваться качественными услугами связи и высокоскоростным доступом к сети Интернет», — заявил А.Голиков.



В зоне сети оператора – детские оздоровительные лагеря, туристические базы отдыха, туристические маршруты «Большой севастопольской тропы».

Сообщается также, что только с начала 2023 года оператор уже вывел в эфир 12 базовых станций, в том числе в селах Полюшко и Передовое.