Волонтеры-медики пришли на помощь врачам севастопольского госпиталя

В день основания Севастополя 15 молодогвардейцев, прошедших обучение и готовых оказывать первую медицинскую помощь российским военнослужащим, вышли на дежурство в военный госпиталь.

Волонтеры «Молодой гвардии Единой России», студенты Севастопольского медицинского колледжа им.Жени Дерюгиной, приехали в госпиталь помогать в лечении и реабилитации наших воинов.

— Быть медиком — это специфический выбор. Когда ты идешь учиться на медика, ты соглашаешься с жизненной позицией, что должен помогать людям. Сейчас госпиталю очень нужна наша помощь — именно помощь медиков. Поэтому, когда нас позвали, мы — согласились, — рассказала студентка медицинского колледжа, будущий фельдшер Виолетта Анищенко,

Ухаживать за ранеными будут студенты разных факультетов и курсов. По словам В.Анищенко, волонтеры будут помогать госпиталю столько, сколько потребуется. «Пока нужна наша помощь — мы будем здесь», — заверила волонтер.

Молодогвардейцы привезли для раненых гуманитарную помощь, вещи первой необходимости: нижнее белье, носки, майки, все, что нужно в послеоперационный период военнослужащим для полноценной реабилитации.

— Сегодня молодогвардейцами доставлена гуманитарная помощь с Дальнего Востока. Она будет направлена в ряд регионов Южного федерального округа — это вещи, которые действительно необходимы в госпиталях. Мы привезли хирургические костюмы для наших молодых медиков, которые будут работать в том числе и в хирургическом, и в реанимационном отделениях. Волонтеры будут на передовой вместе с врачами, которые поднимают и занимаются восстановлением наших военнослужащих. Это стерильные костюмы, такая же партия была доставлена и в донецкий госпиталь, — отметил федеральный координатор «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) по Южному Федеральному округу Николай Ромашенко.

По его словам, гуманитарных наборов собрали более одной тысячи. Они распределены по территории Ростовской области, Краснодарского края и в Севастополь.