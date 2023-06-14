В обновленном музее Крошицкого — первая выставка

Сами сотрудники назвали экспозицию подарком городу, посвятив ее юбилейной дате, о чем «Севастопольской газете» рассказала куратор выставки, старший научный сотрудник музея Татьяна Сайгушкина.

— Мы постарались представить Севастополь во всех его ипостасях: город как патриотическая столица, сакральный город, Севастополь — база военно-морского флота и просто удивительно красивый город. Поэтому включили в экспозицию работы военно-морского фортификационного пленэра, который когда-то организовывал художник Игорь Шипилин, изображения храмов Севастополя, необыкновенной красоты море и не парадные, но симпатичные улочки. На представленных полотнах город очень разный: Аполлоновка с ее маленькими домиками, Дворец пионеров с его классической архитектурой, фонтан Приморского бульвара, но зовущий к отдыху и созерцанию... — рассказала искусствовед.

По ее словам, при формировании экспозиции, сотрудники музея опирались на работы первых музейных академиков — Николая Дудченко, Игоря Шипилина, Рамазана Усеинова, Алексея Петрухина, — все они являются членами-корреспондентами Академии художеств РФ.

Не обошлись и без работ давних друзей музея: картина художника Владимира Болотного даже помещена на афишу и является подарком музею.

— Было важно, чтобы данная выставка была представлена разными творческими союзами, в том числе Союзом художников Севастополя, возглавляемым ныне С.Берловым, — продолжила рассказ Т.Сайгушкина.

Все работы — на мольбертах

По словам Т.Сайгушкиной, 25 выбранных работ во вновь открытом выставочном зале разместить не удалось, от трех пришлось отказаться. Причина тому — экспозиция устроена на мольбертах, а имеющееся пространство предполагает развеску, оборудование для которой пока не пришло. Организаторы вынуждены были убрать самую большую работу С.Берлова, а также две работы учащихся Художественной школы.

— Недостающее музейное оборудование едет из разных мест: так называемая развеска (специальные конструкции, которые могут передвигаться, меняя расположение картин), позволяющая располагать даже самые тяжелые картины в дубовых рамах, как например, имеющуюся у нас картину Верешагина, пока еще едет из Японии, — объяснила Т.Сайгушкина.

Экспозиция начинается картиной кисти Н.Дудченко, с балконом Крошицкого в доме на углу улиц Айвазовского и проспекта Нахимова. Есть работы учеников Севастопольской художественной школы, которые победили в детском конкурсе, посвященном 95-летнему юбилею музея.

— Порой эти работы не уступают работам взрослых художников, и мы сочли логичным включить их в экспозицию, — пояснила искусствовед.

Фонды приоткроют

По сравнению с доремонтным состоянием, постоянная музейная экспозиция будет расширена.

— После полного открытия у нас заработают два зала русского искусства, зал советского искусства, где разместят произведения Куприна, Фалька, Кончаловского. У нас также есть произведения Дейнеки, Богаевского. Кроме того, откроются два зала европейского искусства, с картинами голландцев, там же можно будет увидеть картины из коллекции Льва Голицына, — поделилась планами Т.Сайгушкина.

Кроме того, в музее наконец-то откроют зал севастопольских и крымских художников. Еще одно нововведение — мемориальный кабинет Михаила Крошицкого, где будут представлены его работы. Но и это еще не все — появится открытый Фонд скульптур, которые раньше всегда был закрыт. Сложности транспортировки скульптур и отсутствие лифта (здание является объектом культурного наследия регионального значения) привели к решению это сделать.

Хотя, по словам Т.Сайгушкиной, в музее все равно будет тесно. Сейчас в фондах хранятся более 10 тысяч произведений искусства, но даже в этих семи залах можно будет представить не более семи-восьми процентов коллекции. Притом, что в прежних трех экспонировались всего лишь три процента.

Искусствовед напомнила, что вариантом решения может стать выкуп зданий, что находятся в музейном дворе. Пока они находятся в частной собственности.

— Мы, конечно, надеемся, что рано или поздно это свершится, по аналогии с московским опытом, когда целый квартал перешел в собственность Государственного музея изобразительных искусств имени А.С.Пушкина. Если такое когда-нибудь свершится, мы сможем выставлять хотя бы треть имеющейся у нас коллекции, — подытожила сотрудник музея.

Остается сообщить, что выставка продлится до 17 июня включительно, вход свободный.