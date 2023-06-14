У пляжа в Любимовке до сих пор нет оператора

Пляж «Любимовка-2» до сих пор не готов к летнему сезону, потому что нет арендатора, отвечающего за его эксплуатацию.

Депутат Заксобрания Михаил Брицын пообещал жителям микрорайона, что он расскажет о проблемах «руководству города».

М.Брицын провел встречу с жителями микрорайона Любимовка, о которой его попросила ветеранская организация гарнизона «Бельбек». Как сообщили в пресс-службе заксобрания Севастополя, депутат обсудил с присутствующими подготовку к летнему сезону пляжа «Любимовка-2», для которого до сих пор не определен оператор.

«Полученные на мое имя обращения приняты в работу. Озвученные в ходе встречи проблемы я обязательно донесу до руководства города», — заявил М.Брицын.

В этом сезоне в Севастополе официально работают 26 городских пляжей: «Солдатский», «Мыс Хрустальный», «Нахимовец», «Песочный», «Омега», «Аквамарин», «Парк Победы», «Яшмовый», «Андреевка», «Орловка-1», «Золотой», «Наш Парус», «Вязовая роща», «Звездный берег», «Серебряный», «Солнечный», «Учкуевка», пансионата «Изумруд», ДОЛ «Алькадар», ГБОУ ДО ДОЦ «Ласпи», СОЛ «Горизонт», «Песочная бухта», «Любимовка», «Любимовка-2», «Дельфин», пансионата «Радость».

Начало официального купального сезона — 15 июня.