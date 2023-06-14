«Сарган» станет основой для надводных беспилотников

Надводную платформу «Сарган», которая станет основой для беспилотников, предназначенных в том числе для конвоя судов, разработали в Севастополе.

Ее масштабная модель представлена на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), передает корр. ТАСС с места событий.

«Предназначен для экспериментального определения характеристик ходкости, управляемости, остойчивости платформы скоростного надводного беспилотного аппарата, отработки восстановления нормального положения после опрокидывания, уточнения параметров пропульсивной установки и расположения полезной нагрузки», — говорится в материалах на стенде региона.

Аппарат является совместной разработкой Севастопольского государственного университета и научно-образовательного центра «Мореагробиотех». По результатам испытания модели, уточняется в материалах, разрабатываются надводные беспилотники для конвоя судов и кораблей, охраны водных районов и побережья, противодействия морским пиратам, разведки и поддержки спецопераций на акваториях и побережье, а также для поисково-спасательных работ.

Петербургский международный экономический форум — крупнейший экономический форум в России. В этом году он проходит с 14 по 17 июня, главная тема деловой программы звучит как «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». Организатор — Фонд Росконгресс. ТАСС выступает информационным партнером мероприятия.