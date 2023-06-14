Пляжам Крыма ЧП на Каховской ГЭС пока не угрожает

Жителей и отдыхающих в Крыму закономерно волнует вопрос о рисках загрязнения прибрежных акваторий в результате повреждения Каховской ГЭС. Севастопольские ученые оперативно откликнулись на проблему.

«Движение поверхностных вод Черного моря характеризуется циклоническим характером циркуляции, в результате чего поверхностные воды распространяются против часовой стрелки от Днепро-Бугского лимана в сторону побережья Украины, города Одесса, затем последовательно в сторону побережья Румынии, Болгарии, Турции, Грузии, Абхазии. И только в последнюю очередь через несколько месяцев достигают побережья Российской Федерации», — сказано в официальном заявлении пресс-службы Морского гидрофизического института.

По данным сотрудников отдела дистанционных методов исследования согласно спутниковым оптическим измерениям MODIS повреждение Каховской ГЭС вызвало резкое увеличение мутности вод Днепра. Мутные воды от Днепро-Бугского лимана двигаются на запад и к 9 июня достигли побережья Одессы. На конце струи пресных вод образовался антициклонический вихрь, который захватывает часть мутных вод и удерживает их у побережья Украины.

К 10 июня часть вод, двигаясь вдоль западного побережья, достигла Днестровского лимана. В дальнейшем предполагается распространение вод к побережью Румынии, а затем Болгарии. Можно предположить, что часть этих вод достигнет пролива Босфор и будет вынесена с верхним слоем вод в Мраморное и Эгейское моря.

По данным лаборатории инновационных методов и средств океанологических исследований расчеты переноса вод Днепра по модели FOTS позволили описать это движение вод и сделать прогноз. Согласно прогнозу воды будут продолжать свое движение на юго-запад вдоль побережья Румынии и Болгарии.

Таким образом, вся имеющаяся информация указывает на то, что воды Днепра в ближайшие несколько месяцев даже в разбавленном виде не достигнут побережья Крыма.

При этом большая часть взвешенных и загрязняющих веществ осядет на дно в прибрежных районах Украины, а меньшая часть, постоянно перемешиваясь с массой черноморских вод, будет переноситься вдоль побережья Румынии, Болгарии, Турции, Грузии. К тому моменту, когда эти воды достигнут побережья Кавказа и Крыма, предположительно через несколько месяцев, их состав практически не будет отличаться от фоновых черноморских вод.

По этой причине какие-либо основания для предположения о возможности риска загрязнения прибрежных вод Крыма отсутствуют.

Разрушение Каховской ГЭС

Утром 6 июня в результате украинских обстрелов была разрушена верхняя часть Каховской ГЭС. Из-за повреждения задвижек начался неконтролируемый сброс воды, в результате чего ее уровень в Новой Каховке достиг 10 метров. В результате десятки населенных пунктов, в том числе Херсон и Новую Каховку почти полностью затопило.

В зону подтопления также попали Алешковский и Скадовский районы. По факту разрушения Каховской ГЭС и затопления территорий Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте.

МЧС России оценило ущерб от прорыва Каховской гидроэлектростанции на территории Херсонской области с последующим масштабным затоплением в 1,2 млрд рублей, сумма стала основанием отнести ЧС к чрезвычайной ситуации федерального характера.

По данным на 14 июня число жертв из-за разрушения Каховской ГЭС достигло 17 человек, 84 человека госпитализированы.

Каховская ГЭС — шестая и самая нижняя на Днепре. Она замыкает Днепровский каскад. Станция обеспечивала разгрузку энергетических пиков в системе. Воды Каховского водохранилища питали засушливые районы Херсонской области и Крымский полуостров.