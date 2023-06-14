Один паром вышел на линию

Паром «Адмирал Истомин» в 7.30 вышел на линию после месячного ремонта, сообщил в своем телеграм-канале губернатор города Михаил Развожаев.

Накануне градоначальник отчитал своего зама Павла Иено и и.о. директора департамента транспорта Станислава Таматаева за срыв ранее названных сроков вывода паромов на линию.

Больше месяца назад, вышедший из ремонта паром «Адмирал Лазарев» сел на мель и опять отправился в док, а паром «Адмирал Истомин» так и не вышел из ремонта. Транспортники объяснили такую задержку — отсутствием запасных частей к норвежскому судну.

Около полудня дептранс сообщил, что «паром приостановил движение на линии «Артиллерийская бухта – Северная» по техническим причинам ориентировочно на один час». В соцсетях комментаторы устроили радостный тотализатор, доработает ли «Адмирал Истомин» без поломок хотя бы до конца дня.