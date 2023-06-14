Монтаж вышек качество мобильной связи не улучшил

Заявленное улучшение качества мобильной связи пока не случилось, потому что новые вышки еще не подключили к электроснабжению.

На плохую мобильную связь «Севастопольской газете» пожаловался житель дома №14 по улице Вакуленчука, напротив которого установлена новая огромная мачта с антеннами для этой самой связи.

Напомним, что в декабре 2022 года департамент цифрового развития отчитался правительству Севастополя, что в 2023 году повсеместно будет обеспечено отличное качество мобильной связи, а также высокоскоростной интернет в формате 4G, будут работать 400 базовых станций, которые обеспечат 100-процентное покрытие мобильной связью, в том числе в сельской местности.

Тогда руководство департамента цифрового развития заявило о строительстве опор двойного назначения и 22 антенно-мачтовых сооружений. Все объекты планировалось сдать к концу 2022 года. В отчете также содержалась информация о построенных свыше 170 новых базовых станциях, в том числе на крышах многоэтажных домов.

Отчет получился содержательным, если не принимать во внимание жалобу читателя, у которого, по его словам, буквально под окном установили антенно-мачтовое сооружение, но чтобы говорить по мобильному телефону, ему приходится ловить сигнал, бегая из комнаты в комнату.

Жалобу читателя «Севастопольская газета» в формате информационного запроса передала в департамент, откуда получила заверения, что заявленным улучшениям еще не пришло время, они обязательно дадут о себе знать после проведения дополнительных работ по подключению внешнего электроснабжения.

Впрочем, ответ на заданный вопрос начался опять с отчета о проделанной работе в свете высоких решений и в рамках достигнутого. Со ссылкой на заключенный еще в декабре 2021 года госконтракт между правительством Севастополя в лице ГКУ Севастополя «ЕДКС» и ООО «Арсенал» на выполнение проектно-изыскательских и строительно- монтажных работ по объекту «Строительство антенно-мачтовых сооружений и модернизация существующего оборудования в г.Севастополе».

В департаменте сообщили, что в настоящее время все 52 объекта связи построены, проводятся работы по подводу внешних коммуникаций и подключению электроснабжения.

В ответе также сообщили, что всем операторам связи, осуществляющим свою деятельность на территории Севастополя, предоставлена возможность размещения своего оборудования, а основным фактором, влияющим на выбор местоположения для размещения АМС, является рельеф местности и зона покрытия сети.

Дополнительно сообщается, что между правительством Севастополя и оператором ООО «Миранда-медиа» в июне 2022 года заключено соглашение о взаимодействии в сфере развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры. Согласно ему, ООО «Миранда-медиа» активно реализует собственный инвестиционный проект. В частности, в планы оператора входит строительство более 200 новых базовых станций.

«Мы ожидаем, что уже в 3 квартале 2023 года связь в указанном районе значительно улучшиться», – заверили в ответе

Заодно сообщили, что детальную информацию по наиболее проблемным районам города с низким качеством мобильной связи можно получить на официальном сайте проекта http://качествосвязи.рф.