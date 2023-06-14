Городскую Доску почета обновили

В день 240-летия основания Севастополя на площади Нахимова в очередной раз открыли городскую Доску почета. На торжественное мероприятие пришли друзья и коллеги тех, чьи фотографии в течение предстоящего года будут украшать главную Доску почета города.

Участие в торжественной церемонии открытия принял губернатор Михаил Развожаев. Однако на этот раз в регламент мероприятия внесли дополнительные меры безопасности, оградив место вручения наград от зрителей и любопытствующих. Еще одной приметой дня стал моросящий дождь, который как раз во время вручения зарядил над площадью.

Виновниками торжества стали граждане, а также коллективы предприятий, организаций и учреждений, своим трудом внесшие значительный вклад в формирование и развитие экономической, социальной и культурной сферы Севастополя.

По традиции, свидетельства о занесении на Доску почета вручил глава города.

Первым сертификат был вручен председателю Союза «Севастопольское объединение организаций профсоюзов» Вадиму Богачеву.

Вслед за ним документы получили тракторист-машинист сельскохозяйственного производства общества с ограниченной ответственностью «СВЗ-Агро» Павел Гаврилов, художественный руководитель Государственного бюджетного учреждения культуры города Севастополя «Севастопольский хореографический центр «Радость» Татьяна Гоцуленко, врач − травматолог-ортопед, заведующий травматолого-ортопедическим отделением городской больницы № 5 – «Центр охраны здоровья матери и ребенка» Артем Громов, учитель английского языка школы № 19 с углубленным изучением английского языка имени Героя Советского Союза Петра Павловича Павлова – Татьяна Деркач, спортсмен отделения гребли на байдарках и каноэ спортивной школы олимпийского резерва № 8 Анастасия Долгова, старший редактор информационных программ общества с ограниченной ответственностью «Независимое телевидение Севастополя» Елена Анисимова, машинист экскаватора 5 разряда ГБУ «Севтеплоэнерго» Роман Клипачев, начальник 1127 ремонтного завода ракетно-артиллерийского вооружения Черноморского флота Евгений Лапиков, заместитель начальника отдела – начальник отделения организации охраны общественного порядка на улицах и при проведении массовых мероприятий УМВД России по г. Севастополю, подполковник полиции Татьяна Маковчук, мастер участка по содержанию и сохранности автомобильных дорог ГБУ «Севастопольский Автодор» Длявер Неметулаев, виноградарь отделения № 2 общества с ограниченной ответственностью «Качинский+» Марина Самченко, заведующий отделением активного долголетия, врач-терапевт ГБУ «Севастопольский дом-интернат для престарелых и инвалидов» Любовь Скорик, помощник начальника караула 6 пожарно-спасательной части 1 пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России Юрий Хоук, старший методист «Севастопольского центра туризма, краеведения, спорта и экскурсий учащейся молодежи» Николай Шик и электрогазосварщик 3 разряда общества с ограниченной ответственностью «СУ-82» Анатолий Щербина.

Как рассказал «Севастопольской газете» Ю.Хоук, он удостоился столь высокой чести, в том числе за участие в тушении недавнего пожара на нефтебазе в районе Казачьей бухты

– Мы приехали в числе первых, в самый разгар пламени. Сложность тушения заключалась в большой площади горения. Частично оно происходило в центре, и туда было трудно добраться, чтобы не дать воспламениться другим цистернам. Так как мы были в числе первых, наша часть в числе первых приняла на себя удар, – рассказал Ю.Хоук.

– Когда люди любят свое дело и отдают ему много сил, умений и знаний, когда есть любовь к детям, все получается, – прокомментировал полученное поощрение директор Севастопольской художественной школы Александр Бурцев.

Он также оценил перспективы развития школы, сообщив, что правительство города, отреагировав на сложности существования руководимого им учебного заведения, передало в безвозмездную аренду семь рисовальных учебных классов, класс истории искусств, класс скульптуры, а также административный кабинет в недавно построенной Школе искусств.

– Надеюсь, мы будем там прекрасно взаимодействовать со Школой искусств, но при этом остаемся в госпрограмме на строительство нового здания Севастопольской художественной школы. Поэтому будем ждать, когда ее все-таки построят, – поделился после награждения А.Бурцев, уточнив, что старые помещения школы на улице Ленина, 47, пока тоже остаются в распоряжении школы.