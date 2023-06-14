Фотографии монет Петровской эпохи показали на выставке

В Севастополе, в Доме офицеров флота открылась выставка фотографий памятных монет «Петра творенья». Сами монеты, посвященные событиям начала 18 века, можно увидеть в музеях Центробанка России.

«Наша выставка приурочена к годовщине рождения Петра Великого. Памятные монеты Центральный банк создает уже на протяжении 30 лет. И на них изображены все преобразования того времени, значимые события и реформы. Основная заслуга Петра, за что ему все потомки благодарны, это то, что он Россию превратил в военно-морскую державу, он создал морской флот», — рассказала экономист севастопольского отделения Центрального банка Наталья Журавлева.

На выставке представлено 24 полотна. На каждом — фотография монеты, информация о ней, подробное описание исторического события, а также фамилии художников и скульпторов.

Купить такие монеты крайне сложно, так как они выпускаются ограниченным тиражом. Например, в прошлом году было выпущено всего 50 золотых монет номиналом 10 тысяч рублей. Они были отчеканены на Санкт-Петербургском монетном дворе. На лицевой стороне каждой из них расположено рельефное изображение портрета Петра I с императорскими регалиями. Кроме того, на ней можно разглядеть ангелов, поддерживающих корону на фоне карты Российской империи.

«Монета посвящена историческому событию — победе в Северной войне в 1721 году. Тогда Петр I принял от Сената новый титул — император всероссийский. Медальеры изобразили его на фоне настоящего исторического документа — развернутого свитка», — пояснила Н.Журавлева.

Оригинальный элемент дизайна монеты — растровое изображение (длинные узкие полосы) развернутого свитка. При изменении угла наблюдения поочередно возникают бог торговли Меркурий и богиня мудрости Минерва.

Одна из первых монет, выпущенная Центробанком в память о Петре I в 1990 году — золотая монета номиналом 100 рублей. На ней изображен рельефный памятник Петру «Медный всадник», который установлен на Сенатской площади. За лаконичность и безупречность исполнения монета получила признание мировой нумизматической общественности.

Выставка будет открыта в течение месяца. Для посетителей ДОФа вход свободный. Сами монеты можно увидеть в музеях Центробанка — в Москве и Санкт-Петербурге.

Медальеры — специалисты, которые придумывают и воплощают в металле монеты и медали.