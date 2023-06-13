Предприятие «Экон» продолжает утилизировать медицинские отходы

Никаких официальных документов о запрете деятельности ООО «Экон» в медицинские организации города не поступало, сообщили «Севастопольской газете» в городском департаменте здравоохранения.

Вопрос возник в связи с разгоревшимся скандалом, связанным с деятельностью ООО «Экон» в Инкермане. Жители района активно высказывали недовольство зловонным запахом, который распространяется по Инкерману по ночам, когда и происходил процесс утилизации.

В ситуацию вмешалась прокуратура, суд, а потом и губернатор Михаил Развожаев, потребовавшие прекратить сомнительную предпринимательскую деятельность. В результате печь демонтировали... Но необходимость утилизации медицинских отходов от этого не стала менее насущной проблемой.

«Севастопольская газета» поинтересовалась у депздрава, кто же теперь занимается в городе утилизацией медицинских отходов.

«Городскими бюджетными учреждениями города Севастополя «Центр крови», «Городская больница №4», «Севастопольский противотуберкулезный диспансер», «Кожно-венерологический диспансер», «Городская инфекционная больница», «Севастопольский онкологический диспансер им.Задорожного» на услуги по утилизации медицинских отходов заключены договоры с ООО «Экон», — сказано в ответе.

А вот договор между ГБУЗ С «Городская больница №9» и ООО «Экон» расторгнут. Медицинские отходы больницы теперь обеззараживаются централизованным способом с применением утилизатора медицинских отходов, с последующим шредированием. Дальнейшая утилизация — согласно санитарным правилам.

Далее сообщается, что в настоящее время договоры на оказание на вывоз и утилизацию медицинских отходов между ГБУЗ С «Городская больница №1 им.Пирогова», «Стомполиклиника №1», «Севастопольская детская стоматологическая поликлиника», «Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф» заключены с ООО «Крона».

У ГБУЗ С «Специализированный дом ребенка» заключены договоры на утилизацию отходов с АО «Автотранспортное предприятие 2628» и ООО «Мед ВейстКрым».

«Севастопольская городская психиатрическая больница» заключила договор на оказание услуг на вывоз и утилизацию медицинских отходов с ООО «КрымЭкоТехСервис».

«Севастопольское бюро судебно-медицинской экспертизы» для оказания услуг по сбору, утилизации и уничтожению медицинских отходов заключило контракт с ООО «МедВейстКрым».

В ответе также сообщается, что «Городская больница №5 — Центр охраны здоровья матери и ребенка» на данный момент ведет закупочные процедуры по заключению договора на оказание услуг на вывоз и утилизацию медицинских отходов, а ГБУЗ С «Центр лечебной физкультуры и спортивной медицины» с 2023 года заключило договор на оказание услуг на вывоз и утилизацию медицинских отходов с ООО «Агентство по обращению с отходами».