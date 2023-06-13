На Античном спасли затопленных людей

В 13.03 на пульт оперативного дежурного ГКУ «Спасательная служба Севастополя» поступило сообщение о затоплении. К месту происшествия оперативно прибыли спасатели поисково-спасательного отряда и поисково-спасательного подразделения «Учкуевка». Из затопленных помещений эвакуировали семь человек и откачали воду. Работы были завершены в 17.34.

Сильные дожди ожидаются и во вторник, 13 июня. В Крыму объявлено штормовое предупреждение. Синоптики предупреждают о сильном ветре и осадках.

Спасатели Севастополя работают круглосуточно, обращаться по телефонам: 112; 54-33-97; +7(978) 062-46-11; +7 (978) 377-74-21.