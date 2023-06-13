Грузчикам, жестоко убившим своего коллегу, вынесен приговор

Севастопольский городской суд вынес приговор трем грузчикам, которые за 202 тысячи рублей ограбили и задушили своего коллегу. Организатор преступления — 28-летний житель соседнего государства — отправится в колонию строгого режима на 17 лет.

«Суд установил, что злоумышленники в Севастополе неофициально совместно работали грузчиками. 29 марта 2022 года они совершили разбойное нападение на 52-летнего местного жителя, который также неофициально работал вместе с ними», – сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

Житель соседнего государства узнал, что его коллега накопил более 100 тысяч рублей и предложил двум своим товарищам из Севастополя 1986 и 2002 года рождения, тоже грузчикам, похитить эти деньги. Мужчины пригласили жертву в гости на застолье. Выпив, они связали потерпевшего, забрали 22 тысячи рублей и ключи от дома. Где находится оставшаяся сумма, жертву заставили рассказать угрозами.

Организатор поехал в дом на ул.Московская, нашел там еще 180 тысяч рублей, после чего по телефону дал указание убить мужчину. Подельники задушили его и спрятали труп сначала в трансформаторной будке, а затем перепрятали в заброшенном туалете в Нахимовском районе. Там погибшего обнаружили прохожие.

«В результате проведения ДНК-экспертизы личность убитого была установлена, а во взаимодействии с оперативными сотрудниками УМВД России по городу Севастополю лица, совершившие особо тяжкое преступление, задержаны», — рассказали в пресс-службе ГУ Следственного комитета России по Крыму и Севастополю.

Севастопольский городской суд назначил организатору преступления 17 лет колонии со штрафом в размере 10 тысяч рублей. Его подельники приговорены к лишению свободы на 15 и 12 лет с ограничением свободы в течение одного года после освобождения. Отбывать срок преступники будут в исправительной колонии строгого режима.