Город должен знать своих новых героев

«Всего в разных районах, в том числе в Верхнесадовом и Инкермане, будут размещены 72 портрета. Остановочные комплексы выбирали сами родственники — рядом с местами, где наши герои жили, трудились, учились», — написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в телеграм-канале.

Так, на остановке рядом с Домом офицеров флота размещена фотография заместителя командующего Черноморским флотом, капитана 1 ранга Андрея Палия. Он погиб в марте прошлого года под Мариуполем. На площади Ушакова — портрет матроса, разведчика-снайпера Никиты Максименко, погибшего на острове Змеиный 8 мая 2022 года.