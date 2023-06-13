240-летие Севастополя отметят по полной программе

14 июня в Севастополе отметят 240-летие со дня основания города. В списке праздничных мероприятий этого дня, объявленного выходным, — концерты, образовательные мероприятия, заседания круглых столов и выставки.

В 9.00 на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Имени 200-летия Севастополя» стартует фестиваль «Спортивный Севастополь». В программу мероприятия включены мини-турниры по регби, футболу, прыжкам в высоту, теннису, волейболу, сдача нормативов ГТО и легкоатлетический забег для всех желающих.

На территории Музейно-выставочного комплекса «Константиновская батарея» с 9.45 до 11.00 жители и гости города смогут посмотреть праздничный концерт и фотовыставку севастопольского фотографа Юрия Югансона.

В 10.00 на Константиновской батарее поднимут самый большой флаг Севастополя. Полотнище размером девять на шесть метров специально к юбилею изготовили в Санкт-Петербурге.

Кроме того, в городе пройдут бесплатные экскурсии: «Город у моря», «Наследие Лазарева», «Малахов курган», «Балаклава». Записаться на экскурсию можно по телефону 8 (800) 301-82-38.

С 10.00 до 18.00 будет работать туристическая локация. В праздничной программе: мастер-классы по скетчингу, росписи керамики, мобильной фотографии, изготовлению аромасаше; историческая VR-локация.

В 11.00 и 14.00 жители Балаклавы смогут присоединиться к квесту «Историческая эстафета «Разведчики». Предварительная запись на квест по телефону 8 (800) 301-82-38 или в здании туристско-информационного центра по адресу наб.Корнилова, 2.

В 12.30 на ул.Корчагина, 1 пройдет командное соревнование «Разгадай Севастополь». Участники квеста шаг за шагом ответят на вопросы по истории и развитию города. После каждого задания команды получат кусочки пазла и в финале соберут итоговый пазл.

Праздничная программа порадует жителей районов города. Так, в 12.00 с творческими номерами выступят лучшие коллективы Дворца культуры рыбаков в Парке Победы.

Кульминацией станет праздник «Мы славим тебя, родной Севастополь», посвященный Дню России и 240-летию Города-Героя Севастополя, на Малаховом кургане. В программе — экскурсии, интерактивные площадки, мастер-классы, показательные выступления, концерт.

Праздник продлится весь день — с 10.00 до 20.00.

— 10.00-17.00 — экскурсии «История одного экспоната» в Оборонительной башне Корниловского бастиона;

— 14.00-20.00 — работа интерактивных площадок: гончарная мастерская, игра в шахматы, мастер-классы по лепке из соленого теста, изобразительному искусству, литью солдатиков, росписи пряников, лепке из глины, изготовлению текстильной игрушки, изготовлению игрушки из лыка, изготовлению деревянной игрушки, плетению браслетов из бусин.

— 17.00-18.00 — концерт оркестра народных инструментов культурного комплекса «Корабел»;

— 18.00-18.30 — мастер-класс «Севастопольский вальс»;

— 18.00-19.30 — концерт «Мы славим тебя, родной Севастополь!»;

— 18.30-19.30 — показательное выступление и танцевальный мастер-класс студии исторического танца «Южный свет».

В военно-патриотическом парке культуры и отдыха «Патриот» пройдет фестиваль силовых видов спорта «Евразийские игры 2023», который проводится в рамках проекта «Сильнейшая нация мира». В нем примут участие 14 силачей из ДНР, Керчи, Симферополя, Белгорода, Пензы, Абакана, Саратова, Перми, Нижнего Новгорода, Липецка, Ростова-на-Дону. В рамках фестиваля также планируется установление новых спортивных рекордов. Начало в 15.30. Прямую трансляцию фестиваля можно будет посмотреть в группе Правительства Севастополя в соцсети «ВКонтакте» по ссылке.

В 17.00 в парке Победы активисты и члены молодежных организаций на ярмарке смогут представят свои достижения в разных сферах: творчестве, добровольчестве, экологии, науке, образовании. Ярмарка «С любовью, #молодежьСевастополя».Все желающие смогут присоединиться к акции и написать письма городу, героям Севастополя и военнослужащим, находящимся в зоне проведения специальной военной операции.

На Приморском бульваре все желающие смогут посетить тематическую выставку архивных документов, а на территории 35-й Береговой батареи будет проходить фотовыставка «Листая семейный альбом».

Кроме того, в торгово-развлекательном центре «Муссон» с 11.00 до 19.00 пройдет выставка-ярмарка, где севастопольские предприниматели представят свою продукцию.

Праздничные концерты пройдут на открытых площадках: на сцене перед Дворцом детского и юношеского творчества, в парке Победы, а также на летней эстраде Приморского бульвара «Ракушка» — в 15.00 и 18.00. Для жителей города выступят лучшие творческие коллективы.

Завершится празднование Дня города кинопоказом. В 21ю00 всех желающих приглашают на «Ракушку» посмотреть киноклассику «Адмирал Нахимов». В это же время на территории летнего кинотеатра Матросского бульвара пройдет показ фильма «Увольнение на берег».