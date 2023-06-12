Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 12-13 июня

«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 12 и днем 13 июня в Крыму ожидаются кратковременные дожди, местами очень сильные, грозы, град, шквал 15-20 м/с», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону.

Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности:

— исключить выход в горно-лесную местность;

— воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;

— не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;

— уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;

— ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших;

— населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах пересохших русел рекомендовано принять меры по сохранности своего имущества.

Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.

В случае чрезвычайных ситуаций звоните: «112» или «101».