Штормовое предупреждение объявлено в Крыму на 12-13 июня
Из-за ожидаемых сильных дождей, града и ветра на полуострове объявлено штормовое предупреждение.
«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, днем 12 и днем 13 июня в Крыму ожидаются кратковременные дожди, местами очень сильные, грозы, град, шквал 15-20 м/с», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС по региону.
Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности:
— исключить выход в горно-лесную местность;
— воздержаться от выхода в море и внутренние водоемы;
— не выходить на набережные и берегоукрепительные сооружения;
— уделить внимание состоянию дренажных систем, отводных каналов, ливнестоков, очистке от мусора ливневых канализаций;
— ограничить пребывание в непосредственной близости от русел рек, в том числе и пересохших;
— населению, проживающему в непосредственной близости от водных объектов и в районах пересохших русел рекомендовано принять меры по сохранности своего имущества.
Особое внимание при непогоде уделите безопасности детей и пожилых людей, будьте внимательны к окружающим.
В случае чрезвычайных ситуаций звоните: «112» или «101».