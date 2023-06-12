Как улучшают жизнь национальные проекты

В День города и в День России — самое время поговорить о преобразованиях в Севастополе, которые реализуются при помощи национальных проектов.

Под этим термином понимаются комплексные программы, имеющие общенациональную значимость и требующие масштабных вливаний государственных средств. Правительство России с 2019 года выполняет 14 нацпроектов по трем направлениям: «Человеческий капитал», «Комфортная среда для жизни» и «Экономический рост». У каждой программы есть свой куратор в кабмине. Нацпроекты призваны улучшить жизнь россиян в разных аспектах, предполагая четко обозначенный конечный результат.

По многим национальным проектам отчетная документация на официальном сайте правительства Севастополя отсутствует или не обновляется с 2019-2020 годов. Поэтому «Севастопольская газета» решила разобраться, что же в городе делается и уже сделано в их рамках по итогам 2022 года и в перспективе на 23-й.

«Севастопольская газета» проанализировала восемь национальных проектов, осуществляемых в городе. На их реализацию в 2022 году году было выделено 5,43 млрд рублей, освоили 5,13 млрд или 95% от утвержденной сметы.

Самый затратный нацпроект — «Демография». На его реализацию в Севастополе в 2022 году было выделено 2,2 млрд рублей, освоили 92,2%. Большую половину средств направили на реконструкцию спортивных объектов, а 46% — на финансирование поддержки семей при рождении детей. Региональный материнский капитал выплачивают из этих денег.

На втором месте по размеру бюджета — нацпроект «Безопасные качественные дороги» — 1,35 млрд рублей. А по исполнению он на первом месте — все деньги в 2022 году были освоены, и даже досрочно. Всего в 2022 году выполнено 75 объектов дорожного строительства протяженностью 66,89 км в том числе: капремонт дороги на ул.Горпищенко — (4,1 км); ремонт 72 автодорог — 62,6 км; два мостовых сооружений— 116,3 м: мост Широкое – Озерное — 34,6 м; Голубинка – Передовое – Широкое — 81,7 м.

На проект «Здравоохранение» в Севастополе было направлено 546 млн руб. Исполнение составило 95,7%. Из них 279,7 млн рублей пришлось на проект «Модернизация первичного звена здравоохранения». За эти деньги «под ключ» строятся врачебная амбулатория на Фиолентовском шоссе и поликлиника на ул.Молодых строителей. На борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями выделено114,2 млн рублей, за которые пациентам провели 554 рентген-эндоваскулярных операций (без разрезов).

Исполнение расходов на национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства» составило 84% или 376,5 млн руб от общего объема финансирования в сумме 450,7 млн рублей. 30,1% или 113,5 млн рублей были направлены на поддержку индивидуальных предпринимателей в условия санкционного давления.

Нацпроект «Образование» выполнен на 343,7 млн рублей (97%) от общей суммы проекта 359,4 млн руб. Большая часть средств — 228,1 млн рублей направлена на создание центров выявления и поддержки одаренных детей, а также на обновление 11 мастерских в трех профессиональных колледжах.

Уровень исполнения нацпроекта «Жилье и городская среда» в 92,3% произошло за счет перечисления субсидий ГБУ «Парки и скверы» на обустройство современной городской среды в объеме 168,9 млн рублей. Всего на проект выделялось 199,6 млн руб. В течение года были благоустроены четыре сквера: на пр.Ген.Острякова, 106; пр. Октябрьской Революции между домами 40 и 32; ул.Новикова, 30; ул.Федоровская, 47 и 49 в п.Любимовка.

Объем финансовых вливаний в размере 141,6 млн по проекту «Культура» был направлен на создание виртуальных концертных залов, предоставление грантов некоммерческим организациям на творческие проекты, на проведение капитальных ремонтов и оснащение учреждений культуры. Деньги освоены на 100%.

В рамках национального проекта «Экология» предусматривалась ликвидация двух несанкционированных свалок на территории Севастополя с последующей рекультивацией нарушенных под ней земель:«Суздальские высоты» (7,4 га) и ТБО «Трензина балка» ( 2,27 га). Были выполнены проекты и получена госэкспертиза.

Планы по развитию Севастополя на 2023 год

В рамках проекта «Здравоохранение» начаты работы по строительству и оснащению врачебной амбулатории Первой городской больницы на 100 посещений в смену на Фиолентовском шоссе. Объект обещают сдать в декабре 2023. Ведется строительство новой поликлиники для взрослых на 400 посещений в смену на ул.Молодых строителей. Планируется, что работы завершат в декабре 2025 года.

По нацпроекту «Образование»запланировано приобретение оборудования для создания центров «Точка роста» в шести сельских школах: №№13, 17, 20, 52, 55, 59; приобретение средств обучения и воспитания, ремонт и оснащение спортивным инвентарем и оборудованием открытых спортивных сооружений в школе №30 им. Г.А. Рубцова»; финансирование деятельности советников директора по воспитанию в 60-ти школах города.

В процессе реализации проекта «Культура» начаты и ведутся ремонты дома культуры в селе Вишневое (срок окончания — декабрь 2023 года), клуба Андреевского дворца культуры в п.Солнечный (срок сдачи — декабрь 2024 года), завершается ремонт детской музыкально школы №4. Предусмотрено оснащение модельной библиотеки-филиала №22, а также театров им.Луначарского, им.Елизарова и художественного музея им.Крошицкого.

По проекту «Безопасные качественные дороги» запланирован ремонт 118 объектов дорожного строительства протяженностью 52,92 км, включая пять мостовых сооружений.

На проект «Жилье и городская среда» в этом году выделено 173,5 млн рублей. За эти деньги планируется благоустроить семь общественных пространств.

В рамках нацпроекта «Экология» начаты работы по ликвидации несанкционированной свалки отходов с последующей рекультивацией земель на твердых бытовых отходов (ТБО) «Суздальские высоты». Ликвидация свалки ТБО «Трензина балка» запланирована на период 2023-2024 годы.

Справка

Национальные проекты, запущенные в России на период 2019-2024 гг:

1. Демография.

2. Здравоохранение.

3. Образование.

4. Жилье и городская среда.

5. Экология.

6. Безопасные качественные дороги.

7. Производительность труда.

8. Наука.

9. Цифровая экономика.

10. Культура.

11. Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы.

12. Международная кооперация и экспорт.

13. Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (разработан, но не запущен).

14. Туризм и индустрия гостеприимства.