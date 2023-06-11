Железная дорога на востоке Крыма восстановлена

Движение поездов восстановлено после инцидента в Кировском районе Крыма днем 11 июня, где было повреждено железнодорожное полотно.

«Движение на железнодорожном участке в Кировском районе Крыма восстановлено. Спасибо сотрудникам Крымской железной дороги и других служб, кто участвовал в устранении повреждений», — написал в своем телеграм-канале глава Крыма Сергей Аксенов.

Пресс-служба Крымской железной дороги сообщила, что в связи с повреждением части верхнего строения пути на перегоне Кировская – Владиславовка было приостановлено движение пригородных поездов на этом участке. Во взаимодействии с Министерством транспорта Республики Крым и ГУП РК «Крымтроллейбус» оперативно организована перевозка пассажиров со станций Кировская и Владиславовка. В 18.00 оперативные службы завершили восстановительные работы, движение всех поездов восстановлено.

Оператор поездов «Таврия» — «Гранд сервис экспресс» пообещал, что сбоя в движении поездов в связи с повреждением железнодорожного полотна в Кировском районе Крыма не будет.

«Сбоя в графике движения <...> не прогнозируется. На месте работают и наши специалисты. Сейчас идет оценка повреждения путей. Информация о графике будет позднее», — сообщили в компании.