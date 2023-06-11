Корабль «Приазовье» отбил атаку морских дронов

Все беспилотные катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля в 300 километрах юго-восточнее Севастополя.

В сообщении Министерства обороны РФ от 11 июня говорится: «Сегодня около одного часа тридцати минут московского времени вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать шестью морскими быстроходными безэкипажными катерами корабль «Приазовье» Черноморского флота, выполняющий задачи контроля обстановки и обеспечения безопасности по маршрутам пролегания газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток» в юго-восточной части Черного моря. В ходе отражения атаки все катера уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля. Пострадавших нет. Корабль повреждений не получил».

Сообщение сопровождалось кадрами уничтожения дронов в светлое время суток. Очевидно, атака беспилотников произошла в 13.30 мск.

В данный период, как и в ходе предыдущих подобных атак, в воздушном пространстве центральной части Черного моря вел разведку стратегический разведывательный беспилотный летательный аппарат RQ-4B Global Hawk военно-воздушных сил США.

Корабль «Приазовье» Черноморского флота продолжает выполнение поставленных задач, сообщили в военном ведомстве РФ.