За парковку возле моря будут штрафовать

Граждан, планирующим отдых вблизи водных объектов, предупредили, что за нарушение режима водоохранной зоны водного объекта, предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от трех до 4,5 тысяч рублей.

Об этом на своей странице в соцсетях сообщил департамент природных ресурсов и экологии Севастополя (Севприроднадзор): «Наши специалисты совместно с сотрудниками правоохранительных органов проводят мониторинговые наблюдения за соблюдением требований природоохранного законодательства в водоохранной зоне и Чёрного моря тоже».

В этот раз проверка проводилась в районе Адмиральской бухты и остановки Автобат. Пока проверяющие ограничились проведением профилактических бесед и разъяснениями автовладельцам, желающим отдохнуть вблизи моря, что о месте парковки личного транспорта необходимо позаботиться заранее.

Согласно ч. 4 п. 15 ст. 65 Водного кодекса в водоохранной зоне запрещается движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твёрдое покрытие.

За нарушение Водного кодекса для физических лиц предусмотрен штраф от трех до 4,5 тысяч рублей.