В ночь на 12 июня будут переключать водовод на ул.Кожанова

Департамент транспорта издал приказ о временном ограничении движения транспорта на участке между улицами Кожанова, Руднева и Хрусталева.

Ограничение будет действовать с воскресенья, 11 июня, с 21.00 до девяти утра понедельника, 12 июня. Причина — выполнение работ по реконструкции водовода диаметром 600 мм, идущего с пр.Ген.Острякова до ул. Пожарова (Цирк). Работ будут выполняться по ул.Кожанова в районе «Стеклорезки»: от пересечения с ул.Хрусталева до пересечения с ул.Руднева.

Понедельник — как раз выходной день, поэтому, если работы не успеют закончить вовремя, огромных пробок это не вызовет.

Напомним, что работы на этом водоводе были начаты в 2020 году и должны были завершиться к концу 2021-го. Реконструкция проводится методом санации: старые прогнившие трубы не выкапывают, а выстилают пластиком изнутри. Это позволяет не перерывать весь город, а только отдельные его участки.