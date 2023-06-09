Спортивную школу №7 отремонтируют за 28,5 миллионов рублей

Единым поставщиком для выполнения работ по объекту «Капитальный ремонт внутренних помещений здания ГБУ «Спортивная школа №7, расположенного на ул.Коли Пищенко, 17», назначена севастопольская компания ООО «Стройпроект».

Информация о тендере размещена на сайте госзакупок.

Капитальный ремонт внутренних помещений спортшколы проводится за деньги города Москвы и продлиться полгода. Согласно контракту работы должны быть завершены к 29 декабря текущего года.

Стоимость контракта около 28,5 млн рублей. Подрядчику уже выплачен аванс в размере 50% от стоимости закупки.

Работы реализуются по государственной программе «Развитие физической культуры и спорта. Молодежная политика в городе Севастополе».

Компания ООО «Стройпроект» также выполняет в Севастополе работы по капитальному ремонту здания Билингвальной гимназии №2 на пр.Октябрьской революции (110 млн рублей). В 2020 и 2021 годах — производила капитальный ремонт административных зданий на ул.Советская (49 млн руб) и пл.Ластовая (73 млн руб).