Спектакль Донецкого театра победил на детском театральном фестивале «Сказочное королевство»

Постановка «Айболит» Донецкого республиканского молодежного театра получила гран-при детского театрального фестиваля «Сказочное королевство», собравшего в Севастополе театры из 11 городов и регионов. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу Севастопольского театра юного зрителя (СевТЮЗ).

«Рассказать хочется о каждом спектакле — насколько оригинальны и красивы были работы коллег. Но экспертный совет смог сделать свой выбор, присудив гран-при удивительной постановке Донецкого республиканского молодежного театра «Айболит». В ней трогательно и остро прозвучала мысль о необходимости сохранять детство, защищать его»,— приводятся в сообщении слова директора фестиваля Андрея Маймусова.

Cпектакль «Каникулы Бонифация» Московского ТЮЗа был награжден в номинации «Королевская сказка», а постановка «Любовь к одному апельсину» Крымского академического театра кукол из Симферополя победил в номинации «Королевский восторг». Специального приза жюри удостоен спектакль Рязанского ТЮЗа «Маленький принц». Открытием фестиваля стала постановка Лаборатории Алмаза Садриева из Казани «Самый первый цирк», который собрал в зале детей в возрасте до трех лет.

В афишу фестиваля вошли народные сказки «По щучьему велению», «Иван да Мария», «Жихарка», классические сказки «Айболит», «Красная шапочка и КО», высокая классическая литература — «Маленький Принц» и «Черная Курица», а также театральные «каверы» — «Золотая антилопа» и «Каникулы Бонифация». Помимо традиционных показов спектаклей, в рамках фестиваля прошли лекции и мастер-классы.

Фестиваль «Сказочное королевство» прошел в Севастополе в седьмой раз. На сцене СевТЮЗа свои спектакли представили театры Великого Новгорода, Горловки (ДНР), Екатеринбурга, Калуги, Казани, Крыма, Лобни (Московская область), Макеевки (ДНР), Москвы, Омска и Рязани. В этом году впервые постановки увидели дети, живущие в удаленных районах Севастополя, а сами конкурсные спектакли были оценены детьми в возрасте от 7 до 12 лет, которых курировал экспертный совет.