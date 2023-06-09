Продажа длительных проездных без использования карты ЕГКС начнется в июле

Компания «Единая городская карта Севастополя» с 1 июля запускает сервис, который позволит уйти от транспортной карты в будущем.

Теперь жители и гости города смогут купить проездные школьные, студенческие, общегражданские билеты длительного пользования без использования транспортной карты ЕГКС.

Обновленная система позволит оплачивать проезд всеми типами банковских карт платежных систем МИР, VISA, MasterCard и смартфонами с приложениями MirPay или ЕГКС с помощью виртуальной карты; покупать и продлевать проездной билет длительного пользования с привязкой к банковской карте. Будут доступны безлимитные поездки на месяц. Также идётподготовка к внедрению QR-кодов. Система охватить также коммерческий, в том числе пригородный автобусный и железнодорожный транспорт, который уже оснащен терминалами оплаты.

Несмотря на новую систему, транспортные карты и проездные билеты ЕГКС продолжат свою работу. Срок действия таких карт неограничен.

Напомним, что 7 июня в эфире программы «Правительственный час» заместитель губернатора Севастополя Павел Иено, отвечая на вопросы из социальных сетей, сообщил, что карты ЕГКС отменять не будут. Просто у дептранса появились новые пожелания и требования, которые необходимо ввести в систему оплаты и которые оператор должен будет реализовать. При этом вице-губернатор добавил, что инвестиционное соглашение с оператором ООО «Единая городская карта Севастополя» истекает в этом году, поэтому будет необходимо выбрать нового.

— Мы ни в кое случае не говорим об отмене ЕГКС. Она останется в том же виде. Лишь добавим еще дополнительно функционала, — заверил горожан чиновник.