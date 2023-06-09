Отправили в колонию за пьяную езду

Суд приговорил жителя Гагаринского района к реальному сроку за систематическое вождение автомобиля в состоянии опьянения. Он отправится в исправительную колонию общего режима почти на два года.

Мужчина уже имел три судимости за то, что садился за руль пьяным. Его судили в июле 2020 года, в апреле прошлого и в феврале текущего года. Именно поэтому раскаяние подсудимого, наличие на его иждивении двух несовершеннолетних детей, не сыграли своей роли.

«Учитывая все обстоятельства дела, а также наказание, ранее назначенное подсудимому, мужчине предстоит отбыть 1 год 10 месяцев в исправительной колонии общего режима. Кроме того, виновный не сможет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, еще пять лет», – сообщили в пресс-службе Гагаринского районного суда Севастополя.