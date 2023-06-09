Определили лауреатов городской премии

Она присуждается в областях культуры, медицины, образования, физической культуры, спорта и туризма, в области общественной деятельности и журналистики. Размер премии — 250 тысяч рублей. Дипломы лауреатам вручаются в День города — 14 июня.

В 2023 году премия присуждена:

— в области культуры — коллективу шоу-группы «Гуляй душа» «Балаклавского дворца культуры»;

— в области медицины — Елене Токаревой, заведующей отделением специализированной медицинской помощи — врачу-неврологу отделения специализированной медицинской помощи поликлиники №5 больницы им.Даши Севастопольской — филиала №2 Первой горбольницы.

— в области физической культуры, спорта и туризма — Елене Гапешиной, спортсменке ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 4 по боксу»;

— в области общественной деятельности — Любови Шмиголь, руководителю волонтерского движения группы «ZащитникамV2022»;

— в области журналистики — Сергею Горбачеву, председателю Севастопольского регионального отделения общероссийской общественной организации «Союз журналистов России»;

— в области образования — Наталии Ломакиной, директору Государственного бюджетного учреждения города Севастополя «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».

Денежную часть премии шоу-группы «Гуляй душа» распределят поровну между участниками коллектива, их в нем восемь.