Купальный сезон начнут с 15 июня

С 15 июня купаться в море можно будет официальное. Постановление об открытии купального сезона 2023 года принято 8 июня на заседании правительства.

Как сообщил и.о.директора департамента городского хозяйства Николай Битосов, сезон продлится три месяца, то есть до 15 сентября.

На деле это означает, что с 15 июня городские пляжи будут работать официально, то есть, там начнут функционировать службы спасения на воде, медицинские пункты, туалеты, будет организована уборка пляжей и вывоз мусора, обеспечена безопасность пляжников.

Напомним, что в этом сезоне в Севастополе официально функционируют 26 городских пляжей: