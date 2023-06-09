Госавтоинспекция продолжает ловить должников на дорогах

В рамках проведения профилактического мероприятия «Неплательщик» с использованием специального программного обеспечения «Паутина» выявлен автомобиль, за которым числится крупная сумма штрафов, сообщили в пресс-службе УМВД города.

Сотрудники дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Севастополя остановили автомобиль БМВ, в отношении владельца которого возбуждены исполнительные производства на общую сумму более 250 тысяч рублей, в том числе за нарушения Правил дорожного движения. За рулем оказался 34-летний владелец машины, который пояснил, что не смог оплатить штрафы из-за отсутствия денег.

Когда на место прибыли судебные приставы, чтобы арестовать транспортное средство, водитель решил немедля оплатить всю имеющуюся задолженность.

Госавтоинспекция напоминает, что согласно части 1.3 статьи 32.2 КоАП РФ административные штрафы за нарушения ПДД РФ могут быть оплачены с 50% скидкой в течение 20 дней с момента вынесения постановления и предупреждает, что подобные профилактические мероприятия проводятся на регулярной основе.