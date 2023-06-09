Для комплексного развития территории в Учкуевке могут изъять земельные участки

Всего в данный проект КРТ включены 279 земельных участков, но договор с городом пока подписали только около 200 собственников участков. Остальные ждут решения, надеясь, что территорию общего пользования благоустроят и без них.

– У нас есть часть участков, которые мы внесли в мастер-план, которые сейчас будут участвовать и подписывать договор об участии в КРТ в первоначальном виде. Те участки, по которым не подпишут этот договор, могут быть отведены под участников СВО путем изъятия, в связи с тем, что они не используют по назначению эти земли, – сообщил представитель ТСН «Нижняя Учкуевка» Борис Зеленский.

Также было заявлено, что среди участков есть такие, пользователи которых не известны, и они, скорее всего, находятся на территории Украины. С ними вообще никакой связи нет.

– Поэтому в рамках текущего законодательства эти участки легко могут быть изъяты, – заявил и.о.заместителя губернатора Максим Жукалов.

Правовым основанием такого действия задалась присутствующая на Градсовете Член Совета Федерации Екатерина Алтабаева.

– Мы знаем, что, если даже собственники сегодня находятся на территории недружественных нам государств, без судебного решения эти земли изымать нельзя, – сказала Е.Алтабаева, сославшись на позицию Генпрокуратуры.

– У нас есть пример наших соседей, которые прекрасно этот вопрос решают, и все, включая Генеральную прокуратуру, никаких вопросов к этому еще не высказали. К тому же, там есть собственники, которые могут быть резидентами иностранных государств и у которых по закону участки мы имеем право хоть завтра изъять, – отреагировал губернатор М.Развожаев.

При этом М.Жукалов сообщил, что по закону рассматриваемая территория считается приграничной, соответственно, все земельные участки, которые принадлежат иностранным гражданам, должны быть у них изъяты.