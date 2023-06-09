Департамент капитального строительства переехал

Капремонт этого здания практически завершен, но стенд с паспортом объекта, из которого следует, что заказчиком капитального ремонта административного здания по адресу: г.Севастополь, ул.Ленина, 66 является департамент управления делами губернатора и правительства Севастополя, генеральный подрядчик – ООО «Таврида-проект». Сроком начала работ указан июль 2021 года, дата окончания отсутствует.

Факт переезда «Севастопольской газете» подтвердили в самом департаменте, добавив, что в перспективе в здание могут въехать и другие строительные ведомства.

А пока у фасада выстроилась большая очередь. Как оказалось, в каждый четвертый вторник и пятницу в здании проводится прием граждан.