Безопасность пешеходов — забота самих пешеходов

Для обустройства наземного пешеходного перехода на пересечении улиц Керченской и Бутакова, где пешеходная лестница пересекается проезжей дорогой, оснований нет, считают в департаменте транспорта Севастополя.

Жители ул.Керченская и окрестностей — горки в районе стадиона «Чайка» просят департамент обозначить пешеходный переход: нанести дорожную разметку, установить знаки, уложить лежачих полицейских.

Пешеходы жалуются, что спускаясь по лестнице от стоматологической поликлиники №1 на ул.Новороссийскую, после первого лестничного пролета они попадают непосредственно на проезжую часть.

«Однажды такие выпады могут привести к трагедии», — звучат слова тревоги. Водители, пользующиеся ул.Керченской для объезда городских пробок, заверяют, что пешеходы просто выпрыгивают там на дорогу с лестницы. А забор дома №50 ограничивает видимость.

«Севастопольская газета» обратилась в департамент транспорта с просьбой рассмотреть вопрос об обустройстве в этом месте безопасного пешеходного перехода, но чиновники ответили отказом: «Для обустройства наземного пешеходного перехода и искусственных дорожных неровностей (ИДН) на указанном участке дорожной сети основания отсутствуют».

Свой отказ в дептрансе аргументировали незначительной интенсивностью движения транспорта и небольшим количеством пешеходов на данном участке.

По ГОСТу для устройства наземных пешеходных переходов с обозначением их дорожными знаками «Пешеходный переход» или горизонтальной дорожной разметкой необходимо, чтобы там за час проезжало не менее 50 машин и проходило 150 человек.

Еще одним основанием может быть нахождение рядом детских площадок, стадиона, вокзала, магазина или мест массового отдыха. Но ничего подобного там нет, а значит, переход не положен.

«При интенсивности движения транспорта и пешеходов менее указанной нормы, пешеходные переходы не устанавливаются, безопасность перехода проезжей части пешеходами обеспечивается их обязанностью выполнения требований правил дорожного движения», — сказано в ответе департамента транспорта.

Получается, как в бессмертном романе «12 стульев»: «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих».