В район Жидилова запустят новый маршрут

Согласно расписанию, начало движения автобуса от улицы Генерала Жидилова начинается в 6.30, последний рейс состоится в 21.30. С 5-го км Балаклавского шоссе в сторону ул.Жидилова движение начинается с 7.00, последний автобус уходит в 22.05.

Время ожидания транспорта на маршруте варьируется от 30 минут до одного часа. Остановки по пути следования автобусного маршрута 26А: «кинотеатр Парус», «Магазин «Калинка», «Школа №50», «ул. Генерала Жидилова», «СНТ «Гавань», «Мемориал, ул.Артема Бойко», «АЗС», «п.Дергачи», «Мемориал британских воинов», «Сады», «Дачи», «Сапун-Гора», «ул.Сапунская», «ул. Воинская», «ул.Лукомская», «ул.Связистов», «5-й км Балаклавского шоссе».

В обратном направлении: «5-й км Балаклавского шоссе», «ул.Связистов», «ул. Лукомская», «ул. Воинская», «ул.Сапунская», «Сапун-Гора», «Дачи», «Сады», «Мемориал британских воинов», «п.Дергачи», АЗС», «ул.Артема Бойко», «Мемориал», «СНТ «Гавань», «ул. Генерала Жидилова», «Школа № 50», «Магазин «Калинка», «Кинотеатр «Парус».

Активист ул.Жидилова Мария Кот подтвердила «Севастопольской газете», что по решению департамента транспорта, с 9 июня в микрорайоне начнет движение прямой автобусный маршрут 26А.

Новый маршрут ввели после многочисленных обращений местных жителей в правительство города с просьбой обеспечить граждан доступным общественным транспортом.

По словам М.Кот, это не то, о чем просили жидиловцы. Люди надеются, что с появлением автобусного маршрута 26А, маршрут 26, осуществляющий движение через центр города, также останется на линии.