«Умный» физкультурно-оздоровительный комплекс открылся в Гагаринском районе

Первые занятия по мини-футболу с инструктором по спорту в рамках проекта «Спорт в каждый двор» начнутся на новом физкультурном комплексе в июле.

«Завершились основные работы по созданию физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа на базе школы №15 по адресу пр. Героев Сталинграда, 31», – об этом написал в свое Телеграм-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

В состав нового физкультурного комплекса, одной из «умных» спортивных площадок, входят: футбольное поле 30х60 метров с искусственным газоном и стометровыми беговыми дорожками; волейбольная и баскетбольная площадки; комплект турников и тренажеров для взрослых и детей.

Кроме этого спортивное оборудование таких площадок оснащено QR-кодами, которые считывают электронные инструкции с описанием тренажеров и турников.

«С июля на базе физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа начнёт работать инструктор по спорту в рамках проекта «Спорт в каждый двор» и бюджетные группы Городского центра социальных и спортивных программ Севастополя по мини-футболу», – указано в сообщении.

В рамках проекта «Спорт в каждый двор» будут проводиться ежедневные занятия со всеми желающими. В этом году в проекте участвуют 12 площадок и пять физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, за которыми закреплены инструкторы. В летний период время работы оздоровительных площадок с 6.00 до 22.00.

С полным перечнем спортивных объектов можно ознакомиться по ссылке https://sev-clubs.edusev.ru/activity/sport