Украл компьютер в детской больнице

В Инкермане полицейские задержали мужчину, подозреваемого в похищении компьютерной техники из медицинского учреждения.

Ранее злоумышленник уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и грабёж, сообщили в пресс-службе УМВД России по Севастополю.

По версии полиции, проходя вечером мимо детского отделения больницы 42-летний житель Инкермана увидел в окне светящийся монитор компьютера. У него возник преступный умысел. Ночью мужчина вернулся, надел перчатки, чтобы не оставить отпечатков, с помощью отвёртки отжал стеклопакет пластикового окна и тайно проник внутрь. Из медкабинета он выбрался с двумя мониторами, системным блоком, клавиатурой, мышкой и наушниками, а затем скрылся.

Стоимость похищенного — более 40 тысяч рублей.

Добычу мужчина принёс домой, но распорядиться ею по своему усмотрению не успел. Сотрудники уголовного розыска отделения полиции «Инкерман» задержали его, изъяли украденное и вернули администрации больницы.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража», ему грозит до пяти лет лишения свободы.