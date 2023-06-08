Ремонтируют железнодорожные пути в Херсонской области

В Херсонской области продолжается ремонт железнодорожных путей для безопасного движения поездов. Так, 7 июня специалисты устранили неисправность на перегоне Вадим-Каланчак.

«Специалисты Херсонской дистанции пути проверяют исправность верхнего строения пути и подъездных путей, что необходимо для безопасного движения поездов и проведения маневровых работ во время подачи и уборки вагонов на всех участках Херсонской области», – сообщили в пресс-службе Крымской железной дороги.