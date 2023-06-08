Работы крымских фотографов покажут на Дальнем Востоке и в Приморье

В Приморском Крае и во Владивостоке впервые организуют передвижную фотовыставку о Крыме.

С 15 июля 2023 года в Приморском крае начнет работать передвижная фотовыставка севастопольских фотографов Виктора Соколова и Антона Бурляева, организованная по инициативе известного фотографа из Владивостока Юрия Яроцкого.

Его цель – показать жителям Приморья творчество своих коллег из Крыма, на снимках которых – красоты Крымского полуострова. Самого Ю.Яроцкого с В.Соколовым и А.Бурляевым связывает многолетняя творческая дружба.

Интересно, что А.Бурляев сейчас проживает во Владивостоке, хотя родом из Севастополя и в 80-е годы состоял в Народном фотоклубе «БРИГ». Теперь он – куратор и организатор выставки в Приморском крае.

Выставку покажут в нескольких местах. Так, 15 июля в 12-00 ее открытие запланировано в Историко-краеведческом музее с.Черниговка Приморского края. Потому что тамошний музей пользуется огромной популярностью у жителей Черниговского района, Приморского края, а также у туристов-путешественников.

Также выставки В.Соколова и А.Бурляева пройдут в конце сентября 2023 г. в МКЦ «Центр культуры и искусства «Спутник» в городе Фокино, а в конце года – в Центре современного искусства «АРТЭТАЖ» во Владивостоке. Ведутся переговоры и с другими городами Приморского края.

По словам Ю.Яроцкого, крымских фотографов на Дальнем Востоке представляют впервые.

Интересно, что к некоторым фотоснимкам добавлены авторские стихи, которые, как считают организаторы, добавят впечатлений от знакомства с экспозицией.