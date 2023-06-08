Приглашают на выставку севастопольских художников

В Севастопольском центре культуры и искусств 9 июня в 17.00 открывается выставка членов СРОО «Творческий союз художников Севастополя», посвященная 240-летию со дня основания Города-Героя Севастополя.

«На работах, которые мы отобрали для этой выставки, будут представлены морские пейзажи и Черноморский флот, исторические и знаковые места города-героя, портреты современников», – сообщил председатель СРОО «Творческий союз художников Севастополя» Сергей Берлов.

Всего в экспозиции покажут около 30 картин, выполненных в разных стилях и техниках.

Выставка продлится до 18 июня. Вход свободный.

В СЦКиИ на ул.Ленина, 25 действует пропускной режим: вход по билету на мероприятие или удостоверяющему личность документу.