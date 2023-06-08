Приглашают на выставку эскизных проектов памятников и мемориалов

В кинотеатре «Украина» 13 июня в 12.00 открывается выставка «История, не застывшая в камне», посвященная 240-летию Города-Героя Севастополя.

Выставка создана на базе уникальных предметов из фондов Московского государственного научно-исследовательского музея архитектуры имени А.В. Щусева, Феодосийского музея скульптора Веры Мухиной и Музея обороны Севастополя.

Впервые посетителям покажут эскизные проекты памятников участникам боев за Севастополь от севастопольских скульпторов и архитекторов 1960-70-х годов; проекты мемориальных комплексов, увековечивших подвиг советских людей в годы Великой Отечественной войны.

Дополнят юбилейную экспозицию скульптурные портреты, композиции из семейных фондов скульптора Станислава Чижа и художника-монументалиста Владимира Бондаренко, а также мультимедийные выставки, созданные при участии студентов Севастопольского государственного университета.



Выставка продлится до 25 июля. Вход свободный.