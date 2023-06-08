Поступило новое оборудование для детской реабилитации

В Детский центр медицинской реабилитации поступило новое высокотехнологичное оборудование. Это роботизированный велоэргометр, нейро-ортопедический пневмокостюм, прикроватный велотренажер и другие аппараты.

«Все оборудование предназначено для реабилитации больных с поражением центральной нервной системы, детском церебральном параличом с двигательными нарушениями, а также при заболеваниях опорно-двигательного аппарата», — сообщили в пресс-службе городского департамента здравоохранения.

До конца года по программе «Оптимальная для восстановления здоровья медицинская реабилитация» запланирована поставка еще около 300 самых современных аппаратов и медицинских изделий на сумму более 100 млн. рублей. А недавно в центр доставили тренажеры для подъема по лестнице, пневматическое устройство для точечного массажа и аппарат для электропунктурной диагностики.

Одно из последних достижений в сфере медицинских технологий, который получили в Детском центре – нейро-ортопедический реабилитационный пневмокостюм. Занятия в нем помогают пациенту для удержания позы, обучению двигательным навыкам. Костюм восстанавливает мышечный тонус и значительно сокращает сроки реабилитации пациентов.

Еще один высокотехнологичный комплекс – роботизированный велоэргометр «Омего». Его основная задача – реабилитация нижних конечностей. Он необходим для восстановления детей после тяжелых травм с поражением периферической нервной системы. «Инструкторы-методисты отмечают, что новое оборудование поможет повысить эффективность реабилитации, так как появилась возможность стимулировать те системы, на которые невозможно воздействовать только с помощью рук или ЛФК», — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, в этом году в Детском центре медицинской реабилитации появилось круглосуточное стационарное отделение на 30 коек. Вместе с тем дневное лечение одновременно могут проходить еще 90 детей.