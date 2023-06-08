Посоветовали ходить в туалеты общепита

Общественных туалетов в Севастополе не хватает, а некоторые просто закрыты. При этом и состояние работающих оставляет желать лучшего, несмотря на взимаемую плату, пожаловались горожане и.о.вице-губернатора Севастополя Евгению Горлову.

«Любые действия, связанные с предоставлением каких-либо услуг, должны оплачиваться. Любая экономика связана с устройством сантехнического оборудования, это тоже дорогостоящее мероприятие. У нас 13 зон, которые обеспечены туалетами. Не все парки имеют инфраструктуру в виде водоснабжения и водоотведения. Автономное сантехническое оборудование — дорогостоящее, это тоже нужно будет в планы включать, у нас в перспективах есть где-то техническая возможность установить туалеты, а где-то нет», — заявил Е.Горлов в прямом эфире «Правительственного часа».

И.о.вице-губернатора посоветовал горожанам и туристам пользоваться туалетами общепита, в которые по «федеральному закону обязаны пустить» по нужде любого человека.

Но севастопольцы не унимались, написав немало комментариев к видеотрансляции. Пожаловались на закрытые туалеты в Инкермане, про ужасное состояние платных туалетов в Учкуевке и в парке им.Анны Ахматовой.

Про поводу закрытых туалетов в инкерманском сквере 60-летия Октябрьской революции Е.Горлов сообщил, что «любое оборудование, которое установлено внутри, оно повреждается». Есть определенная группа лиц — они ломают. И на заказ того или иного сантехнического элемента нужно время. Тем более, сейчас с логистикой тяжеловато. Приходится заказывать оборудование с других регионов. В Инкермане как раз произошло такое событие, в ближайшее время оборудование привезут и постепенно будут подключать, пообещал Е.Горлов.

Чиновник отчитался о позитивных промежуточных итогах «туалетной реформы» — введения платы за общественные туалеты с начала 2023 года. И сообщил, что случаев вандализма за этот период не зафиксировано. Также и.о.вице-губернатора рассказал, что недавно лично выезжал в парк им.Анны Ахматовой и снял там видео.

«Работоспособность там налажена. По состоянию туалетов, там будут выставлены кабинки (биотуалеты – ред.) на территории в районе пляжа. Опять же будем там работать с коммерческими структурами», — сказал Е.Горлов.

Хамство персонала платных туалетов

Горожане также пожаловались на хамское отношение к посетителям сотрудниц общественных туалетов. В ответ Е.Горлов сообщил о свободных вакансиях и о нежелании людей работать на этой должности.

«Мы проводим работу с женщинами, которые там работают, это же наши севастопольские бабушки. Там же много и возмущений со стороны жителей происходит, почему они платные. Некоторые, конечно, возмущаются, но большинство говорят, что становится чище, становится лучше. Никто же еще не хочет идти работать на это место. Мы предлагаем людям, которые возмущаются, предлагаем вакансии, мы зарплату подняли этим представителям, которые сидят в будочках», — невнятно попытался объяснить состояние дел чиновник.

Кроме того, он посетовал, что долгие годы туалетными комплексами никто не занимался и не ремонтировал.

В завершении темы, заместитель губернатора дал горожанам совет, в случае, если в туалете вдруг не дали мыло и бумагу, нужно подойти к «представителю туалета» и просто попросить эти средства гигиены.